Epic Games | Apple e ' Project Liberty' | il piano di battaglia contro il monopolio della casa di Cupertino

(Di giovedì 6 maggio 2021) Da tre giornisono impegnate nella "legale" in tribunale e stanno continuando ad arrivare interessanti dettagli, documenti confidenziali e molto altro. Questa volta la news si incentra sul fatidico "", un "di" che descriveva in dettaglio la difficile situazione diper porre fine a quella che ritiene essere una tassa anticoncorrenziale da parte dei rispettivi app store die Google. La società aveva mirato a correggere Fortnite su iOS e Android, a condizione che il titolo fosse consentito di nuovo su questi negozi, in modo che potesse supportare i pagamentiinsieme ai sistemi di pagamento die Google. Il ...

Advertising

AppleEducate : RT @Vittorino1806: Dalle Mail emerse durante il processo contro Epic Games è emerso che Apple ha rimosso l'app 'Shadow' dopo alcune messagg… - AppleEducate : RT @Vittorino1806: Nel processo contro Apple, 'Epic Games' ha ammesso di imporre delle regole precise agli sviluppatori Unreal Engine. #Ap… - toudajew : RT @Vittorino1806: Nel processo contro Apple, 'Epic Games' ha ammesso di imporre delle regole precise agli sviluppatori Unreal Engine. #Ap… - Vittorino1806 : Nel processo contro Apple, 'Epic Games' ha ammesso di imporre delle regole precise agli sviluppatori Unreal Engine.… - Vittorino1806 : Dalle Mail emerse durante il processo contro Epic Games è emerso che Apple ha rimosso l'app 'Shadow' dopo alcune me… -

Ultime Notizie dalla rete : Epic Games

Spread the loveha finalmente reso disponibile lo spettacolare trailer di Batman Zero. Ecco la skin esclusiva e tutte le novità Torniamo a parlare di Fortnite e delle innnumerevoli novità cheha ...Rimanendo in tema di cause:ed Apple sono attualmente in tribunale e continuano ad arrivare nuovi interessanti documenti. Tra questi, il fatto che PlayStation si farebbe pagare per ...Da tre giorni Epic Games e Apple sono impegnate nella "battaglia legale" in tribunale e stanno continuando ad arrivare interessanti dettagli, documenti confidenziali e molto altro. Questa volta la new ...Tencent, potentissima azienda tech, starebbe cercando un accordo con gli USA per non dover abbandonare le industrie del Paese.