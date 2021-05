Entro il 15 maggio "tagliando" per l'estate. La Sicilia spera nella zona gialla (Di giovedì 6 maggio 2021) L'estate si avvicina e il Governo è pronto a rimettere mano alle misure in vigore: la prossima settimana, probabilmente venerdì 14 quando arriverà il monitoraggio con i primi dati relativi alle riaperture... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 6 maggio 2021) L'si avvicina e il Governo è pronto a rimettere mano alle misure in vigore: la prossima settimana, probabilmente venerdì 14 quando arriverà il monitoraggio con i primi dati relativi alle riaperture...

sbonaccini : Domani apriamo prenotazioni e si comincerà subito con le vaccinazioni per i nati dal 1957 al 1961 compresi. Ed entr… - RegioneER : VACCINAZIONI, in @RegioneER, da DOMANI prenotazioni per i 60-64enni, ENTRO MAGGIO i 55-59enni. VIA SUBITO anche ai… - nzingaretti : Entro metà maggio anche il Lazio riaprirà le Rsa alle visite dei parenti. Lo faremo seguendo le regole e le raccoma… - Vanson61 : RT @sbonaccini: Domani apriamo prenotazioni e si comincerà subito con le vaccinazioni per i nati dal 1957 al 1961 compresi. Ed entro fine m… - teresabenvenut : RT @nzingaretti: Entro metà maggio anche il Lazio riaprirà le Rsa alle visite dei parenti. Lo faremo seguendo le regole e le raccomandazion… -

Ultime Notizie dalla rete : Entro maggio Rem Inps 2021: la conferma, ecco per chi! La bozza prevede che bisognerà presentare domanda entro il 30 giugno 2021 . E' probabile che, per coloro che hanno già usufruito delle tre rate di marzo aprile e maggio, ci sarà una sorta di ...

Green Pass Italia: ecco come funziona! L'ordinanza rende obbligatori fino a metà maggio un tampone (molecolare o antigenico) negativo da effettuare entro 48 ore dall'arrivo in Italia, cinque giorni di quarantena , un ulteriore test al ...

Vaccinazione di massa al via entro maggio, ecco come cambierà il piano vaccinale Il Sole 24 ORE Blog: Gli occhi della Tigre, la sfida più importante Blog Calciomercato.com: Se si pensa a quella partita, la si può definire semplicemente come La Partita. La vetta più alta mai toccata dal pur gloriosissimo calcio ...

Sicilia, 3 nuove zone rosse e 11 prorogate: 22 in tutto Da oggi, fino a mercoledì 12 maggio, entrano nella red list 3 nuove zone rosse, tutte nel Palermitano - Bolognetta, Santa Cristina Gela e San Cipirello – mentre fino alla stessa data sono stati ...

