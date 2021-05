Enel avanti con investimenti su decarbonizzazione. Energia a zero emissioni al 66%

(Di giovedì 6 maggio 2021) (Teleborsa) –ha confermato la guidance 2021 delineata nel Piano strategico 2021-2023, che prevede un Ebitda ordinario di 18,7-19,3 miliardi di euro ed un utile netto ordinario di 5,4-5,6 miliardi di euro. Nel primo trimestre,ha mostrato “una significativa resilienza grazie ad un modello di business integrato lungo la catena del valore, una struttura finanziaria solida ed un elevato livello di digitalizzazione”. “La pandemia – si sottolinea – ha rappresentato anche, a livello globale e particolarmente in Europa, un’occasione di riprogrammazione delle attività economiche in ottica green e una spinta aglinella transizione ecologica e in digitalizzazione”. In linea con gli obiettivi del Piano Strategico 2021-2023, il Gruppo prevede nel 2021 l’accelerazione degliin rinnovabili ...

Ultime Notizie dalla rete : Enel avanti

Dalle slide di presentazione dei risultati, emerge che la produzione di energia a zero emissioni ha raggiunto il 64,3% della generazione totale del Gruppose si considera solo la produzione da ...MF scrive che in lizza ci sono Iren, Dolomiti Energia, Cva, Alperia/Ascopiave/Infracapital), ... Sicit, +6,1% a 17,50 euro, balza indopo la notizia dell'intenzione di promuovere un'OPA a 17,...(Teleborsa) – Enel ha confermato la guidance 2021 delineata nel Piano strategico 2021-2023, che prevede un Ebitda ordinario di 18,7-19,3 miliardi di euro ed un utile netto ordinario di ...Ricavi, ebitda, ebit e utili in calo, ma le guidance per fine anno sono confermate. Salgono gli investimenti. L'ad Starace: pronti ad accelerare la crescita, in un contesto di sempre maggiore decarbon ...