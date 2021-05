ENEA: il 19 maggio presentazione della proposta sulla governance delle comunità energetiche (Di giovedì 6 maggio 2021) (Teleborsa) – Promuovere modelli innovativi e replicabili di gestione delle comunità energetiche attraverso strumenti hi-tech, nuove collaborazioni con enti locali e istituzioni sul territorio nazionale e la creazione di un tavolo di confronto sul tema. È l’obiettivo della proposta elaborata dall’ENEA per la governance delle comunità energetiche basata su un insieme coordinato di interventi tecnologici, economici e sociali per migliorare la sostenibilità ambientale, la qualità della vita dei cittadini e la coesione sociale. La proposta verrà presentata il prossimo 19 maggio nel webinar “Sviluppo e futuro delle comunità ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 6 maggio 2021) (Teleborsa) – Promuovere modelli innovativi e replicabili di gestioneattraverso strumenti hi-tech, nuove collaborazioni con enti locali e istituzioni sul territorio nazionale e la creazione di un tavolo di confronto sul tema. È l’obiettivoelaborata dall’per labasata su un insieme coordinato di interventi tecnologici, economici e sociali per migliorare la sostenibilità ambientale, la qualitàvita dei cittadini e la coesione sociale. Laverrà presentata il prossimo 19nel webinar “Sviluppo e futuro...

