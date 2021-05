Empoli, Corsi: “Siamo esempio virtuoso. Ritorno in Serie A? Faremo tesoro delle esperienze passate” (Di giovedì 6 maggio 2021) “L’ultima volta, dopo la promozione in A, non ho reso il dovuto riconoscimento alla squadra. Abbiamo ricostruito una rosa con elementi che non ci incastravano nulla con quel gruppo che aveva scritto una pagina importante della nostra storia. Intraprendemmo una direzione sbagliata e abbiamo provato a correggere il tiro strada facendo. Adesso facciamo tesoro di quelle esperienze, appena finirà la stagione analizzeremo tutti i numeri e in base a questi si appronterà un programma”. Queste le parole di Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, alla vigilia della partita contro il Cosenza. Partita a cui i toscani arrivano dopo aver già conquistato la promozione in Serie A: “Sogno di regalare qualche soddisfazione alla nostra gente. Empoli ha dato un esempio, sono orgoglioso. ... Leggi su sportface (Di giovedì 6 maggio 2021) “L’ultima volta, dopo la promozione in A, non ho reso il dovuto riconoscimento alla squadra. Abbiamo ricostruito una rosa con elementi che non ci incastravano nulla con quel gruppo che aveva scritto una pagina importante della nostra storia. Intraprendemmo una direzione sbagliata e abbiamo provato a correggere il tiro strada facendo. Adesso facciamodi quelle, appena finirà la stagione analizzeremo tutti i numeri e in base a questi si appronterà un programma”. Queste le parole di Fabrizio, presidente dell’, alla vigilia della partita contro il Cosenza. Partita a cui i toscani arrivano dopo aver già conquistato la promozione inA: “Sogno di regalare qualche soddisfazione alla nostra gente.ha dato un, sono orgoglioso. ...

Advertising

sportface2016 : #Empoli, le parole del presidente Corsi dopo il ritorno in #SerieA - Salvato95551627 : RT @apetrazzuolo: EMPOLI - Corsi: 'Il futuro riparte dalla volontà forte di riconfermare in blocco questo gruppo' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: EMPOLI - Corsi: 'Il futuro riparte dalla volontà forte di riconfermare in blocco questo gruppo' - susydigennaro : RT @napolimagazine: EMPOLI - Corsi: 'Il futuro riparte dalla volontà forte di riconfermare in blocco questo gruppo' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: EMPOLI - Corsi: 'Il futuro riparte dalla volontà forte di riconfermare in blocco questo gruppo' -