Elon Musk ha fatto (di nuovo) la storia. Vittori racconta il successo di Starship (Di giovedì 6 maggio 2021) Il 5 maggio 2021 è una data destinata a passare alla storia per essere la più significativa dell'anno zero dell'era del "New Space". Starship SN15 ha effettuato un perfetto atterraggio verticale, rendendo possibile l'impossibile, ovvero dimostrando la riutilizzabilità dei razzi, ovvero realizzando l'aeronautizzazione delle tecnologie spaziali. È il razzo che diventa navetta spaziale. È la capsula che si trasforma in spazioplano. È il futuro da film di fantascienza che improvvisamente diventa realtà con la prospettiva di poter diventare, a breve, routine. La corsa all'oro inizia oggi. La strada che porta all'utilizzo sistematico delle risorse della superficie lunare è da oggi percorribile, o quantomeno ipotizzabile. Starship deve ancora dimostrare la possibilità di rifornimento in orbita, la capacità di sopravvivere al rientro ...

