Elettra Lamborghini riceve un messaggio curioso: da chi arriva il misterioso bigliettino (Di giovedì 6 maggio 2021) La cantante, Elettra Lamborghini ha appena ricevuto un bigliettino: dove l’ha rinvenuto e quale è stata la sua reazione. Il periodo oscuro è ormai alle spalle per la cantante, Elettra… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 6 maggio 2021) La cantante,ha appena ricevuto un: dove l’ha rinvenuto e quale è stata la sua reazione. Il periodo oscuro è ormai alle spalle per la cantante,… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

oKKio9 : @scorpiojade_ Venus club stasera ci sará elettra Lamborghini e la fumettista Josephine Yole Signorelli, in arte Fum… - oKKio9 : @Viperella93 Venus club stasera ci sará elettra Lamborghini e la fumettista Josephine Yole Signorelli, in arte Fume… - elettrasunrise : RT @sonolaferaz: ROCCO SIFFREDI CHE TWERKA SU 'PEM PEM' DI ELETTRA LAMBORGHINI 5 maggio 2021 noi c'eravamo #NameThatTune - yahoo_italia : Elettra Lamborghini, l'incontro per strada che le fa perdere la testa - libroignorante : 8. Meglio Isabella Ferrari che Elettra Lamborghini. 9. Renzi si incontra in segreto con un agente segreto. Draghi s… -