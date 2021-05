Elettra Lamborghini e il bigliettino sospetto trovato nella macchina

(Di giovedì 6 maggio 2021) Il buongiorno dialla sua community è con la foto di unlasciatole inIl buongiorno diè differente! Stamattina la cantante ha interagito con la sua community, mostrando qualcosa che ha incuriosito, insospettito e stupito.ha pubblicato in una delle storie di Instagram la foto della portiera della suadi colore fucsia. Nulla di strano, se non fosse per un particolare.maniglia della portiera si scorge un pezzo di carta, unin cui con la penna si legge, a volersi concentrare,. Ilha divertito la cantante che ha voluto ...

Advertising

yahoo_italia : Elettra Lamborghini, l'incontro per strada che le fa perdere la testa - libroignorante : 8. Meglio Isabella Ferrari che Elettra Lamborghini. 9. Renzi si incontra in segreto con un agente segreto. Draghi s… - valelorelai2 : RT @sonolaferaz: ROCCO SIFFREDI CHE TWERKA SU 'PEM PEM' DI ELETTRA LAMBORGHINI 5 maggio 2021 noi c'eravamo #NameThatTune - Affaritaliani : Elettra Lamborghini si toglie il reggiseno. Wanda Nara esplosiva e... Le foto delle vip - SMSNEWSOFFICIAL : LORELLA BOCCIA APRE LE PORTE DEL “VENUS CLUB” SU ITALIA 1. OSPITI DELLA PRIMA PUNTATA ELETTRA LAMBORGHINI E JOSEPHI… -

Ultime Notizie dalla rete : Elettra Lamborghini

Il Messaggero

? Lei è un po' come noi, una camionista. Beatrice Marchetti invece è una bellissima ragazza, quando l'ho vista ho detto: 'Oddio'...Ospiti della prima puntatae la fumettista Josephine Yole Signorelli . 'Raccontiamo le donne in tutte le loro sfaccettature', spiega a Tgcom24 . - - > Leggi Anche Lorella Boccia è ...La modella 31enne ospite di Tommaso Zorzi a Il Punto Z si scopre sull’influencer; Tra le due in passato sono accadute delle cose che hanno portato a... Cecilia Rodriguez, ospite ...La conduttrice presenta a Tgcom24 il nuovo programma "Venus Club" in onda dal 6 maggio in seconda serata su Canale 5 ...