Ecco perché inseguire Fedez fa perdere il voto moderato al centrosinistra (Di giovedì 6 maggio 2021) Il sostegno manifestato a Fedez dal Pd potrebbe rappresentare un’opportunità sprecata per il nuovo centrosinistra. Non tanto per la questione della presunta censura subita, ma per il contenuto in sé del discorso pronunciato durante il Concertone. Il messaggio indiretto passato dal palco dell’Auditorium è che chiunque sia contrario all’approvazione del ddl Zan va automaticamente assimilato alle dichiarazioni shock ricordate dal rapper. Questa delegittimazione ha finito per colpire anche i non pochi critici presenti nel centrosinistra. Era proprio necessario che la classe dirigente di questo schieramento si accodasse alla pretesa di segnare un confine tra civiltà e inciviltà a proposito di un testo che suscita perplessità – non certo sulla condanna dell’omofobia, punto su cui tutti concordano – tra giuristi, associazioni e politici di ... Leggi su formiche (Di giovedì 6 maggio 2021) Il sostegno manifestato adal Pd potrebbe rappresentare un’opportunità sprecata per il nuovo. Non tanto per la questione della presunta censura subita, ma per il contenuto in sé del discorso pronunciato durante il Concertone. Il messaggio indiretto passato dal palco dell’Auditorium è che chiunque sia contrario all’approvazione del ddl Zan va automaticamente assimilato alle dichiarazioni shock ricordate dal rapper. Questa delegittimazione ha finito per colpire anche i non pochi critici presenti nel. Era proprio necessario che la classe dirigente di questo schieramento si accodasse alla pretesa di segnare un confine tra civiltà e inciviltà a proposito di un testo che suscita perplessità – non certo sulla condanna dell’omofobia, punto su cui tutti concordano – tra giuristi, associazioni e politici di ...

