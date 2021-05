Ecco le regioni che potrebbero andare nuovamente in zona arancione o rossa da domani (Di giovedì 6 maggio 2021) Attesa per il nuovo report settimanale di venerdì 7 maggio, che in base all’andamento dei contagi stabilisce il colore delle regioni, e alcune come al solito potrebbero nuovamente cambiare; sebbene da lunedì 10 maggio la maggior parte dell’Italia dovrebbe rimanere in zona gialla, alcune regioni sperano di poter lasciare l’attuale zona arancione ed ottenere un miglioramento. Le probabilità Ottime probabilità per la Puglia, oltre che Basilicata, Calabria e Sicilia. Inoltre I dati positivi degli ultimi giorni sembrano far ben sperare anche la Sardegna che, però, essendo appena passata in zona arancione dovrebbe attendere, come da prassi, altri sette giorni prima di un nuovo cambio. Ma qualche territorio però rischia di ... Leggi su viaggiarealverde (Di giovedì 6 maggio 2021) Attesa per il nuovo report settimanale di venerdì 7 maggio, che in base all’andamento dei contagi stabilisce il colore delle, e alcune come al solitocambiare; sebbene da lunedì 10 maggio la maggior parte dell’Italia dovrebbe rimanere ingialla, alcunesperano di poter lasciare l’attualeed ottenere un miglioramento. Le probabilità Ottime probabilità per la Puglia, oltre che Basilicata, Calabria e Sicilia. Inoltre I dati positivi degli ultimi giorni sembrano far ben sperare anche la Sardegna che, però, essendo appena passata indovrebbe attendere, come da prassi, altri sette giorni prima di un nuovo cambio. Ma qualche territorio però rischia di ...

