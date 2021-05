E3 2021 anche SEGA, Square Enix, Gearbox e Bandai Namco ci saranno (Di giovedì 6 maggio 2021) L'Electronic Entertainment Experience, in sostanza l'E3, ha annunciato un gruppo di nuovi partecipanti che presenteranno i loro prodotti all'evento annuale che si terrà tra il 12 giugno e il 15 giugno 2021. Gli ultimi espositori iscritti includono SEGA (che domani annuncerà qualcosa relativo a Judgment), Square Enix, studio di Final Fantasy XVI, lo sviluppatore di Borderlands Gearbox e l'editore di Elden Ring Bandai Namco, tutti confermati per l'evento. A loro si uniranno anche XSEED Games/Marvelous USA, Freedom Games, Devious Eye Entertainment, Turtle Beach, Verizon e Binge. Ovviamente non sappiamo ancora quali giochi specifici saranno allo show e dovremo aspettare fino al prossimo mese per vedere cosa hanno in serbo per noi. L'E3 di ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 6 maggio 2021) L'Electronic Entertainment Experience, in sostanza l'E3, ha annunciato un gruppo di nuovi partecipanti che presenteranno i loro prodotti all'evento annuale che si terrà tra il 12 giugno e il 15 giugno. Gli ultimi espositori iscritti includono(che domani annuncerà qualcosa relativo a Judgment),, studio di Final Fantasy XVI, lo sviluppatore di Borderlandse l'editore di Elden Ring, tutti confermati per l'evento. A loro si unirannoXSEED Games/Marvelous USA, Freedom Games, Devious Eye Entertainment, Turtle Beach, Verizon e Binge. Ovviamente non sappiamo ancora quali giochi specificiallo show e dovremo aspettare fino al prossimo mese per vedere cosa hanno in serbo per noi. L'E3 di ...

