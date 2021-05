È in sala “Rifkin’s festival”: la lettera d’amore di Woody Allen ai grandi classici del cinema (Di giovedì 6 maggio 2021) Rifkin’s festival, l’ultimo film di Woody Allen, presentato in anteprima all’ultimo festival di San Sebastian, dove era stato girato l’anno prima, esce oggi 6 maggio al cinema. Un professore di cinema e aspirante romanziere (ma solo se può stare alla pari dei grandi, altrimenti meglio lasciar perdere) accompagna la moglie pierre a un festival. E mentre assiste a tutto quello che a un festival normalmente accade – registi sopravvalutati vengono incensati, si organizzano feste e interviste dove le domande sono sempre le stesse, si consumano infedeltà – un festival parallelo si svolge nella sua testa. Leggi anche › ... Leggi su iodonna (Di giovedì 6 maggio 2021), l’ultimo film di, presentato in anteprima all’ultimodi San Sebastian, dove era stato girato l’anno prima, esce oggi 6 maggio al. Un professore die aspirante romanziere (ma solo se può stare alla pari dei, altrimenti meglio lasciar perdere) accompagna la moglie pierre a un. E mentre assiste a tutto quello che a unnormalmente accade – registi sopravvalutati vengono incensati, si organizzano feste e interviste dove le domande sono sempre le stesse, si consumano infedeltà – unparallelo si svolge nella sua testa. Leggi anche › ...

OptiMagazine : Rifkin’s Festival, #WoodyAllen e il cinema come eterno ritorno dell’uguale - Dal #6maggio arriva in sala l’ultimo f… - 3cinematographe : La nostra recensione di Rifkin's Festival: l'ultima lettera d'amore di #WoodyAllen per il Cinema… - sfiorata82 : RT @sentieriselvagg: Cinque i titoli in uscita in sala tra oggi e domani. Il nostro film della settimana è Rifkin's Festival - sentieriselvagg : Cinque i titoli in uscita in sala tra oggi e domani. Il nostro film della settimana è Rifkin's Festival - Blog_Madness : In attesa dell'uscita in sala di 'Rifkin's Festival' Un film di Allen va sempre visto anche solo per il gusto di po… -