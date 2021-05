Drusilla Gucci contro il film House of Gucci con Lady Gaga (Di giovedì 6 maggio 2021) Le parole di Drusilla Gucci Una delle concorrenti più amate de L’Isola dei Famosi 2021, nonostante la sua breve permanenza in gioco, è stata Drusilla Gucci. Con i suoi modi di fare la modella ha conquistato infatti il cuore del pubblico, che avrebbe desiderato conoscerla più a fondo. Tuttavia ad un tratto la pronipote di L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 6 maggio 2021) Le parole diUna delle concorrenti più amate de L’Isola dei Famosi 2021, nonostante la sua breve permanenza in gioco, è stata. Con i suoi modi di fare la modella ha conquistato infatti il cuore del pubblico, che avrebbe desiderato conoscerla più a fondo. Tuttavia ad un tratto la pronipote di L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

zazoomblog : Drusilla Gucci rompe il silenzio sul film: cosa pensa di House of Gucci - #Drusilla #Gucci #rompe #silenzio - SabMusicIsLife : RT @unlovablayn: Livello di speranza negli uomini: 'il mio stile è già sotto terra' DRUSILLA GUCCI MOOD #ilPuntoZ - zazoomblog : Drusilla Gucci distrugge il film con Lady Gaga: “Che noia non è degno di una narrazione cinematografica” -… - StraNotizie : Drusilla Gucci distrugge il film con Lady Gaga: “Che noia, non è degno di una narrazione cinematografica”… - Unrequi51478358 : MA IL BUONGIORNO DI DRUSILLA su INSTA ?! Un’opera d’arte, estetica Gucci, un Must Have delle ossa inviato da un fol… -