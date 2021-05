“Dritto e rovescio” | anticipazioni puntata 6 maggio | Paolo Del Debbio intervista Matteo Renzi

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 6 maggio 2021) A “”, stasera 6a partire dalle 21:20 su Retequattro,Delil leader di Italia Viva. Tra i temi trattati, l’avanzamento della campagna vaccinale e le misure chiave contenute nel PNRR per risollevare il Paese dalla crisi. Ampio spazio anche al ddl Zan, il disegno di legge contro l’omotransfobia che sta infiammando il dibattito pubblico e laranza e che è salito alla ribalta dopo che il cantante Fedez ne ha parlato al Concerto del Primo, accusando anche la Rai di un tentativo di censura. Le forti polemiche di queste ore aiutano a far riflettere su questo tema o rischiano di far passare in secondo piano i contenuti stessi della ...