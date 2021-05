Dramma nel casertano, prof di matematica si sente male e muore durante riunione da remoto (Di giovedì 6 maggio 2021) Dramma in provincia di Caserta. Una donna di appena 50 anni, Maria Sara Silveri, docente di matematica, è morta dopo aver accusato un malore nel corso di un consiglio di classe da remoto. A stroncarla un arresto cardiaco. Alife (Caserta), Maria Sara Silveri morta durante consiglio di classe da remoto A diffondere la notizia i L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 6 maggio 2021)in provincia di Caserta. Una donna di appena 50 anni, Maria Sara Silveri, docente di, è morta dopo aver accusato un malore nel corso di un consiglio di classe da. A stroncarla un arresto cardiaco. Alife (Caserta), Maria Sara Silveri mortaconsiglio di classe daA diffondere la notizia i L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

