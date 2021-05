Don Gigi dopo 25 anni lascia il Vaticano per la Diocesi di Bergamo e per Fondazione Santina (Di giovedì 6 maggio 2021) Monsignor Luigi Ginami, sacerdote bergamasco da 25 anni impegnato in delicati incarichi alla Santa Sede a Roma, torna in terra bergamasca. “Con il cuore pieno di gioia ti annuncio che in data 1 luglio 2021 rientrerò nella mia Diocesi di Bergamo per un bellissimo nuovo incarico e per seguire con ancor più passione Fondazione Santina e l’ Associazione! Sono felicissimo e senza il minimo rimpianto per il servizio che termino. Sono riconoscente a Dio per la Carità che ho potuto svolgere durante questi anni ed il mio lungo servizio presso ufficio informazioni e documentazione della Segreteria di Stato”. Leggi su bergamonews (Di giovedì 6 maggio 2021) Monsignor Luigi Ginami, sacerdote bergamasco da 25impegnato in delicati incarichi alla Santa Sede a Roma, torna in terra bergamasca. “Con il cuore pieno di gioia ti annuncio che in data 1 luglio 2021 rientrerò nella miadiper un bellissimo nuovo incarico e per seguire con ancor più passionee l’ Associazione! Sono felicissimo e senza il minimo rimpianto per il servizio che termino. Sono riconoscente a Dio per la Carità che ho potuto svolgere durante questied il mio lungo servizio presso ufficio informazioni e documentazione della Segreteria di Stato”.

