Dominic Ongwen | ex bambino soldato e leader dell’esercito di ribelli ugandesi LRA | è stato condannato a 25 anni di carcere dalla Corte penale internazionale dell’Aia

(Di giovedì 6 maggio 2021) Lahaa 25di, uno deidinoto come LRA (Lord’s Resistance Army), con accuse di crimini di guerra e crimini contro l’umanità., che oggi

L'Aia, 06 mag 12:41 - La Corte penale internazionale de L'Aia ha condannato a 25 anni di carcere per crimini di guerra e crimini contro l'umanità...Un suo luogotenente,è invece stato catturato e poi condannato dalla Cpi nel febbraio scorso per crimini di guerra, crimini contro l'umanità, omicidio e crimini sessuali, tra cui ...La Corte penale internazionale (Cpi) de L'Aia ha condannato a 25 anni di carcere per crimini di guerra e crimini contro l'umanità ...