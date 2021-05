Domenica Live chiude? “Nuova mazzata per Barbara d’Urso”, lo scoop di Dagospia (Di giovedì 6 maggio 2021) In arrivo un’altra “mazzata” per Barbara d’Urso? Dopo la chiusura di Live per bassi ascolti, anche Domenica Live potrebbe fare la stessa fine, così come rivela il buon Giuseppe Candela per Dagospia. Domenica Live chiude? “Nuova mazzata per Barbara d’Urso” La chiusura di Live-Non è la d’Urso per bassi ascolti era stata anticipata, tra le... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 6 maggio 2021) In arrivo un’altra “” per? Dopo la chiusura diper bassi ascolti, anchepotrebbe fare la stessa fine, così come rivela il buon Giuseppe Candela per? “per” La chiusura di-Non è laper bassi ascolti era stata anticipata, tra le... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

