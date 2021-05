Domani i nuovi colori delle Regioni: Puglia in giallo, spera anche la Calabria. La Campania rischia di tornare arancione (Di giovedì 6 maggio 2021) Domani, 7 maggio, la Cabina di Regia dell’Istituto Superiore di Sanità diffonderà come ogni venerdì i dati settimanali sull’andamento dell’epidemia di Covid-19 sul territorio nazionale, che determineranno i nuovi colori delle Regioni da lunedì 10 maggio, con relative restrizioni. Secondo i dati preliminari forniti dalle singole Regioni la maggior parte del Paese potrà rimanere in giallo. Le Regioni che sperano nella zona gialla Attualmente in arancione, spera nel giallo la Calabria. Nel monitoraggio di venerdì scorso la Regione ha registrato una curva dei contagi in diminuzione e un indice Rt sotto l’1 (0,75). L’aspetto che preoccupa però è la pressione ... Leggi su open.online (Di giovedì 6 maggio 2021), 7 maggio, la Cabina di Regia dell’Istituto Superiore di Sanità diffonderà come ogni venerdì i dati settimanali sull’andamento dell’epidemia di Covid-19 sul territorio nazionale, che determineranno ida lunedì 10 maggio, con relative restrizioni. Secondo i dati preliminari forniti dalle singolela maggior parte del Paese potrà rimanere in. Lecheno nella zona gialla Attualmente innella. Nel monitoraggio di venerdì scorso la Regione ha registrato una curva dei contagi in diminuzione e un indice Rt sotto l’1 (0,75). L’aspetto che preoccupa però è la pressione ...

