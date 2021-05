Dolomiti Energia Trentino-Happy Casa Brindisi, Lecce-Reggina. Le pugliesi non possono sbagliare Basket maschile serie A, calcio serie B (Di venerdì 7 maggio 2021) Si giocano alle 14 le partite della penultima giornata del campionato di calcio di serie B. Il Lecce ospita la Reggina e non ha alternative alla vittoria, probabilmente insufficiente oltretutto per la promozione diretta in serie A. Seconda partita di recupero per l’Happy Casa Brindisi, nel campionato di pallacanestro maschile di serie A. La squadra pugliese ha necessità di vincere per sperare ancora nel primo posto, prospettiva comunque difficile. L'articolo Dolomiti Energia Trentino-Happy Casa Brindisi, Lecce-Reggina. Le ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 7 maggio 2021) Si giocano alle 14 le partite della penultima giornata del campionato didiB. Ilospita lae non ha alternative alla vittoria, probabilmente insufficiente oltretutto per la promozione diretta inA. Seconda partita di recupero per l’, nel campionato di pallacanestrodiA. La squadra pugliese ha necessità di vincere per sperare ancora nel primo posto, prospettiva comunque difficile. L'articolo. Le ...

Advertising

SportandoIT : Il recupero del 29° turno tra Dolomiti Energia Trento e Happy Casa Brindisi domani alle 20.30 - AllAroundnet : @LegaBasketA #recupero 14^ ritorno 2020-21 finalmente in campo venerdì 7 maggio @AquilaBasketTN vs @HappycasaNBB co… - AgenziaOpinione : DOLOMITI ENERGIA E EPQ * PARTNERSHIP: « ACCORDO DI COLLABORAZIONE, OBIETTIVO L’ACCELERAZIONE DI TRANSIZIONE ENERGET… - AgenziaOpinione : DOLOMITI ENERGIA HOLDING * PRIMA RIUNIONE DEL NUOVO CDA: « MARCO MERLER NOMINATO AMMINISTRATORE DELEGATO, COSTITUIT… - TuttoBasket : Nuovo Articolo: Dolomiti Energia Trentino, venerdì si torna in campo: i bianconeri in versione “green” affrontano Br -