Docenti precari da stabilizzare | Bianchi ancora bloccato dallo scontro M5S-Lega Ma adesso il Ministro deve decidere

Leggi su orizzontescuola

(Di giovedì 6 maggio 2021) Negli ultimi giorni ilPatrizioè tornato a parlare delato da risolvere in vista del prossimo anno scolastico. Il reclutamento deirestain una stasi perenne. Una guerra politica dove le posizioni in campo sono state bene mostrate ma che a partire da queste non si riesce ad arrivare a quella sintesi che ildell'Istruzione qualche settimana fa aveva chiesto al Parlamento. Ecco perchè, la sintesi, dovrà farla da solo. Non c'è più tempo. L'articolo .