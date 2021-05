Dl Sostegni, caos in Senato: tolto il superbonus per le aziende, protesta M5s. Licheri: “Lo ripresenteremo”. Italia Viva: “Vedove di Conte” (Di giovedì 6 maggio 2021) Un mese e mezzo dopo il via libera del Consiglio dei ministri, il decreto Sostegni si appresta a ricevere il primo sì dal Parlamento. Il ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, ha comunicato al Senato che il governo intende porre la fiducia sul maxi-emendamento che recepisce le modifiche apportare al provvedimento in commissione Bilancio e Finanze di Palazzo Madama. Nell’Aula e in commissione però è stata un’altra giornata di tensioni interne alla maggioranza, con il Movimento 5 stelle che è arrivato a minacciare “una seria riflessione su quello che sarà il voto alla fiducia”. Il motivo? Con le valutazioni della Ragioneria dello Stato è sparito dal decreto il cosiddetto superbonus per le aziende. “Quello che è stato fatto in commissione non lo possiamo accettare” ma il M5s “non ritrae la mano”, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021) Un mese e mezzo dopo il via libera del Consiglio dei ministri, il decretosi appresta a ricevere il primo sì dal Parlamento. Il ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, ha comunicato alche il governo intende porre la fiducia sul maxi-emendamento che recepisce le modifiche apportare al provvedimento in commissione Bilancio e Finanze di Palazzo Madama. Nell’Aula e in commissione però è stata un’altra giornata di tensioni interne alla maggioranza, con il Movimento 5 stelle che è arrivato a minacciare “una seria riflessione su quello che sarà il voto alla fiducia”. Il motivo? Con le valutazioni della Ragioneria dello Stato è sparito dal decreto il cosiddettoper le. “Quello che è stato fatto in commissione non lo possiamo accettare” ma il M5s “non ritrae la mano”, ...

