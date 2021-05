“Dietro al mio sorriso, tanto dolore”. Mara Venier, il dramma tenuto finora nascosto: la confessione (Di giovedì 6 maggio 2021) Sta per uscire il libro di Mara Venier, una personalissima visione del suo privato, emozionante, dolcissima. Mara ha di fatto raccontato i suoi ricordi, i sentimenti, la memoria di coloro che amiamo e che non ci sono più. Ha raccontato di chi è costretto a vederli lentamente estraniarsi dalla realtà e sentirci in questo modo tagliati crudelmente fuori dal loro mondo è forse una delle esperienze più dure che possano capitarci. Perché, spiega Mara Venier, ci costringe a fare i conti con un dolore lento e inesorabile, che giorno dopo giorno diventa sempre più cocente. Mara Venier, in questo libro sugli ultimi anni di sua madre, malata di Alzheimer, ci racconta di diagnosi, di ospedali, di badanti, di cosa significa assistere un genitore che non è più ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 6 maggio 2021) Sta per uscire il libro di, una personalissima visione del suo privato, emozionante, dolcissima.ha di fatto raccontato i suoi ricordi, i sentimenti, la memoria di coloro che amiamo e che non ci sono più. Ha raccontato di chi è costretto a vederli lentamente estraniarsi dalla realtà e sentirci in questo modo tagliati crudelmente fuori dal loro mondo è forse una delle esperienze più dure che possano capitarci. Perché, spiega, ci costringe a fare i conti con unlento e inesorabile, che giorno dopo giorno diventa sempre più cocente., in questo libro sugli ultimi anni di sua madre, malata di Alzheimer, ci racconta di diagnosi, di ospedali, di badanti, di cosa significa assistere un genitore che non è più ...

