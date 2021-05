Denunciò un carabiniere: 'Mi ha stuprato in caserma'. Donna di 37 anni condannata per calunnia (Di giovedì 6 maggio 2021) Aveva denunciato un carabiniere per una presunta violenza sessuale avvenuta in caserma: ma secondo i giudici, non ci fu nessuno stupro. Una Donna di 37 anni residente a Ravenna è stata condannata ieri ... Leggi su leggo (Di giovedì 6 maggio 2021) Aveva denunciato unper una presunta violenza sessuale avvenuta in: ma secondo i giudici, non ci fu nessuno stupro. Unadi 37residente a Ravenna è stataieri ...

Ultime Notizie dalla rete : Denunciò carabiniere Denunciò un carabiniere: 'Mi ha stuprato in caserma'. Donna di 37 anni condannata per calunnia Come riferisce la stampa locale, l'imputata era difesa dall'avvocato Alessandro Docimo, mentre il carabiniere, un appuntato scelto di 51 anni originario di Napoli e al tempo in servizio a Ravenna, si ...

