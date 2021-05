Denise Pipitone, ultime notizie: cosa è stato trovato nella casa di Anna Corona (Di giovedì 6 maggio 2021) Ha avuto (per fortuna) esito negativo, quello degli accertamenti svolti a Mazzara del Vallo nella casa di Anna Corona, l’ex moglie di Piero Pulizzi (papà biologico di Denise Pipitone). L’ispezione effettuata in via Pirandello, da parte dei Carabinieri del Sis affiancati con i vigili del fuoco ha decretato che non c’è traccia della piccola Denise. Gli accertamenti, svolti ieri pomeriggio in quella casa che – tempo fa – era della madre della sorellastra di Denise hanno dato esito negativo. Piera Maggio, comunque, si è detta sotto choc per quanto successo. Leggi anche: Caso Denise Pipitone: il corpicino della piccola dietro un muro? Ecco cosa sta succedendo Denise ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 6 maggio 2021) Ha avuto (per fortuna) esito negativo, quello degli accertamenti svolti a Mazzara del Vallodi, l’ex moglie di Piero Pulizzi (papà biologico di). L’ispezione effettuata in via Pirandello, da parte dei Carabinieri del Sis affiancati con i vigili del fuoco ha decretato che non c’è traccia della piccola. Gli accertamenti, svolti ieri pomeriggio in quellache – tempo fa – era della madre della sorellastra dihanno dato esito negativo. Piera Maggio, comunque, si è detta sotto choc per quanto successo. Leggi anche: Caso: il corpicino della piccola dietro un muro? Eccosta succedendo...

Advertising

Agenzia_Ansa : Ispezione dei carabinieri della Scientifica di Trapani nell'abitazione a Mazara del Vallo dove abitò l'ex moglie de… - SkyTG24 : #DenisePipitone, i carabinieri della Scientifica di Trapani hanno effettuato un sopralluogo nella casa della ex mog… - davidemaggio : Sconcertato da un'ispezione effettuata a 17 anni dalla prima, clamorosamente e misteriosamente fatta in una casa sb… - NicoloC__ : Il 21,1% de #LaVitaInDiretta dimostra, ancora una volta, l'immenso affetto del pubblico per Denise Pipitone ma grat… - infoitinterno : Denise Pipitone, i rilievi della scientifica nella casa che fu di Anna Corona -