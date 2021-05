Denise Pipitone, l'ex pm Maria Angioni: 'Così mi bloccarono l'inchiesta. C'era 'protezione' intorno ai Corona' (Di giovedì 6 maggio 2021) Da Maria Angioni , la pm che per un periodo, dall'ottobre 2004 al luglio 2005, indagò sulla scomparsa della piccola Denise Pipitone, sparita nel nulla il primo settembre del 2004 da Mazara del Vallo, ... Leggi su leggo (Di giovedì 6 maggio 2021) Da, la pm che per un periodo, dall'ottobre 2004 al luglio 2005, indagò sulla scomparsa della piccola, sparita nel nulla il primo settembre del 2004 da Mazara del Vallo, ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Ispezione dei carabinieri della Scientifica di Trapani nell'abitazione a Mazara del Vallo dove abitò l'ex moglie de… - SkyTG24 : Denise Pipitone, sospeso sopralluogo in casa dell’ex moglie del papà - MediasetTgcom24 : Denise Pipitone, la procura di Marsala torna a indagare sul caso #denisepipitone - 97_pfeddy : RT @Sira2051: Lo STATO deve intervenire per il caso di Denise Pipitone. Le indagini non possono andare nel verso sbagliato per la seconda v… - Sira2051 : RT @Sira2051: Lo STATO deve intervenire per il caso di Denise Pipitone. Le indagini non possono andare nel verso sbagliato per la seconda v… -