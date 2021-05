Denise Pipitone | le rivelazioni inquietanti della magistrata che indagò sulla scomparsa | “Mi spaventai davvero”

(Di venerdì 7 maggio 2021) Il programma russo in cui Olesya Rostova ha fatto i suoi appelli ha dato almeno un buon risultato: si sta riparlando del caso di. Piera Maggio in questi giorni è tornata a puntare il dito contro Anna Corona e ha addirittura detto che la donna forse era infatuata di lei. La mamma diha anche dichiarato che la famiglia Corona sarebbe stata trattata con tutti i riguardi, a differenzasua famiglia, che ha subito ogni genere di perquisizione. Adesso a gettare nuove ombre su questo caso sono arrivate le pesantifatte ad AdnKronos da Maria Angioni, la pm che nel 2004 e 2005piccola. La ...

Terminati i sopralluoghi nella casa in cui hanno abitato Anna Corona e Jessica Pulizzi, ex moglie e figlia del padre biologico diSi continua parlare die come sempre la madre della piccola non perde le speranze nel ritrovarla. Ieri pomeriggio gli inquirenti si sono recati presso la vecchia ...Dopo diciassette anni si torna a parlare del caso legato alla scomparsa di. La bambina sparì la mattina del 1° settembre 2004 a Mazzara del Vallo, in provincia di Trapani, nei pressi dell'abitazione della nonna materna. La piccola fu vista l'ultima volta ...Maria Angioni fu assegnata al fascicolo sulla scomparsa di Denise Pipitone, solo nell'ottobre del 2004, cioè un mese dopo la sparizione. E specifica: 'Avevamo sentito una intercettazione, che riteneva ...Ieri pomeriggio gli inquirenti si sono recati presso la vecchia abitazione di Anna Corona e hanno iniziato delle ricerche. Dopo un pomeriggio intero di ricerche nella vecchia casa di Anna Corona non s ...