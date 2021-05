“Denise è viva” | l’annuncio poco fa dopo l’ispezione nell’ex casa di Anna Corona

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 6 maggio 2021) (ANSA) - MAZARA DEL VALLO, 06 MAG - "In questa città c'è chi ha visto e sa come è scomparsaed è a queste persone che mi rivolgo: adesso basta, fatevi coraggio e l'ora di parlare, non potete tenervi sulla coscienza questo peso". È l'accorato appello lanciato con un'intervista all'ANSA da Piera Maggio, mamma diPipitone, la bambina scomparsa misteriosamente il primo settembre 2004 a Mazara del Vallo, quando aveva 4 anni. "è figlia di questa città - aggiunge Piera Maggio - e dobbiamo proteggerla. La mia piccola merita verità e giustizia". L'abbraccio dei mazaresi in piazza della Repubblica, ieri sera, ha colmato d'affetto il cuore di Piera,i "momenti terribili" vissuti nel pomeriggio. "Apprendere in tv che cercavano i resti dinell'exdi ...