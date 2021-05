“Denise caduta nel pozzo”, la segnalazione all’ex pm: luci accese sulla famiglia Corona (Di giovedì 6 maggio 2021) “E’ caduta nel pozzo”. Quella frase rimbalza ancora oggi, a distanza di 17 anni, nella testa di chi conosceva Denise Pipitone o di chi ha indagato su di lei. A riferirlo è Maria Angioni, il primo giudice della Procura di Marsala che coordinò l’inchiesta sulla scomparsa della bimba di 4 anni di Mazara del Vallo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 6 maggio 2021) “E’nel”. Quella frase rimbalza ancora oggi, a distanza di 17 anni, nella testa di chi conoscevaPipitone o di chi ha indagato su di lei. A riferirlo è Maria Angioni, il primo giudice della Procura di Marsala che coordinò l’inchiestascomparsa della bimba di 4 anni di Mazara del Vallo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

