AnsaMolise : Debate di parlamentari europei su matrimoni tra stesso sesso - AnsaLombardia : Debate di parlamentari europei su matrimoni tra stesso sesso. Con finali Campionato Giovanile confronto su tema div… - Ansa_ER : Debate di parlamentari europei su matrimoni tra stesso sesso. Con finali Campionato Giovanile confronto su tema div… -

Ultime Notizie dalla rete : Debate parlamentari

Agenzia ANSA

Ma questo weekend all'insegna dele dell'Europa si aprirà con un evento eccezionale: per la prima volta in Italia 4 membri di un Parlamento - in questo caso quello europeo - si sfideranno in ...Ma questo weekend all'insegna dele dell'Europa si aprirà con un evento eccezionale: per la prima volta in Italia 4 membri di un Parlamento - in questo caso quello europeo - si sfideranno in ...Dopo 6 mesi e ben 269 dibattiti che hanno coinvolto più di 300 giovani di tutta Italia si avvia alla finale la prima edizione del Campionato Italiano Giovanile di Debate - organizzato dalla Società Na ...I risultati degli ottavi e gli abbinamenti per i quarti di finale. Riceviamo e pubblichiamo. Con la disputa degli ottavi di finale del Campionato Italiano Giovanile di Debate -org ...