De Roon: “Sono legato alla città di Bergamo. Spero di rimanere” (Di giovedì 6 maggio 2021) Marten De Roon, centrocampista dell’Atalanta, ai microfoni ufficiali del club, ha parlato del suo futuro. “La città di Bergamo è molto vicina alla squadra, i bergamaschi Sono molto legati, in questi anni è più facile per i risultati buoni ma anche il primo anno che lottavamo per la salvezza c’era lo stadio sempre pieno. Hanno la stessa mentalità di noi olandesi, prima bisogna lavorare tanto e sudare la maglia, poi i risultati. Futuro? Io e la mia famiglia e ci troviamo molto bene qua, siamo legati alla città e a dire il vero Spero di rimanere per tanti anni ancora qui”. FOTO: Zimbio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 6 maggio 2021) Marten De, centrocampista dell’Atalanta, ai microfoni ufficiali del club, ha parlato del suo futuro. “Ladiè molto vicinasquadra, i bergamaschimolto legati, in questi anni è più facile per i risultati buoni ma anche il primo anno che lottavamo per la salvezza c’era lo stadio sempre pieno. Hanno la stessa mentalità di noi olandesi, prima bisogna lavorare tanto e sudare la maglia, poi i risultati. Futuro? Io e la mia famiglia e ci troviamo molto bene qua, siamo legatie a dire il verodiper tanti anni ancora qui”. FOTO: Zimbio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

