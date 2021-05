De Paul a Milano, l’Udinese: «Ecco il motivo» (Di giovedì 6 maggio 2021) l’Udinese sgombera il campo dagli equivoci: Ecco la nota ufficiale su Rodrigo De Paul avvistato oggi a Milano l’Udinese non vuole equivoci e quindi sgombra il campo da possibili voci di mercato in merito alla giornata di De Paul oggi a Milano. La nota ufficiale. «Udinese Calcio precisa, al fine di evitare qualsiasi equivoco, che in data odierna Rodrigo De Paul si trovava a Milano per recarsi al Consolato argentino, con la sua famiglia e accompagnato dalla Società, per ragioni burocratiche». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 6 maggio 2021)sgombera il campo dagli equivoci:la nota ufficiale su Rodrigo Deavvistato oggi anon vuole equivoci e quindi sgombra il campo da possibili voci di mercato in merito alla giornata di Deoggi a. La nota ufficiale. «Udinese Calcio precisa, al fine di evitare qualsiasi equivoco, che in data odierna Rodrigo Desi trovava aper recarsi al Consolato argentino, con la sua famiglia e accompagnato dalla Società, per ragioni burocratiche». L'articolo proviene da Calcio News 24.

