De Lise commercialisti | “Slittamento scadenze per i comuni annunciato solo il giorno prima”

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 6 maggio 2021) (Teleborsa) – “Loal 31 maggio delleper il consuntivo e per il bilancio di previsione,cato appena undella chiusura, è l’ennesimo schiaffo alla nostra categoria professionale”. Così Matteo De, presidente dell’Unione nazionale giovani dottoried esperti contabili, aprendo il webinar sul tema “I riflessi della pandemia sugli enti locali tra minacce, opportunità e vincoli di bilancio”. “Sarebbe importante muoversi con maggiore anticipo per permetterci di programmare il lavoro in un ambito non facile”, ha aggiunto. “Quello delle, infatti, è un tema delicato per i professionisti – ha spiegato –, così come la gestione dei fondi erogati aiper la pandemia: un ...