Ddl Zan, Sala: “Va approvato subito. Se verrò confermato sindaco, ci sarà una delega per le Politiche contro le discriminazioni” – Video (Di giovedì 6 maggio 2021) Se sarà riconfermato sindaco di Milano, Giuseppe Sala, creerà all’interno del Comune la figura del “delegato o della delegata per le Politiche contro le discriminazioni“. Il sindaco lo ha annunciato in un Video postato sulle sue pagine social per sostenere la manifestazione, organizzata da I Sentilli, a favore dell’approvazione del ddl Zan che si terrà sabato a Milano. “Voglio fare una promessa a tutte e a tutti. Milano continuerà a essere la città contro ogni discriminazione, la città accogliente che tutto il mondo conosce dove sempre di più ognuno possa essere libero di essere chi è – ha detto – Per questo se i milanesi mi confermeranno sindaco fin da ora ... Leggi su cityroma (Di giovedì 6 maggio 2021) Seridi Milano, Giuseppe, creerà all’interno del Comune la figura del “to o dellata per lele“. Illo ha annunciato in unpostato sulle sue pagine social per sostenere la manifestazione, organizzata da I Sentilli, a favore dell’approvazione del ddl Zan che si terrà sabato a Milano. “Voglio fare una promessa a tutte e a tutti. Milano continuerà a essere la cittàogni discriminazione, la città accogliente che tutto il mondo conosce dove sempre di più ognuno possa essere libero di essere chi è – ha detto – Per questo se i milanesi mi confermerannofin da ora ...

