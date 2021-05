Ddl Zan, Pd: “Ristabilito percorso dopo mesi di ostruzionismo”. Pillon: “Centrosinistra prende ordini da Fedez, la maggioranza non c’è più” (Di giovedì 6 maggio 2021) dopo settimane di ostruzionismo in commissione Giustizia da parte del centrodestra e del presidente leghista Andrea Ostellari, e l’annuncio di un disegno di legge alternativo rispetto a quello a prima firma Zan già approvato a larga maggioranza alla Camera, c’è stato un passo avanti nel percorso verso l’approvazione del provvedimento contro l’omotransfobia. La commissione Giustizia ha deciso che il disegno di legge già approvato a Montecitorio sarà discusso “da solo” e non accorpato agli altri disegni di legge, come invece volevano le forza di centrodestra, in modo da allungare il carico di lavoro e gli stessi tempi. Una decisione che è arrivata dopo uno scontro in commissione, con l’attuale maggioranza che si è spaccata: 12 voti favorevoli e 9 contrari (Lega, FdI e parte di Forza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021)settimane diin commissione Giustizia da parte del centrodestra e del presidente leghista Andrea Ostellari, e l’annuncio di un disegno di legge alternativo rispetto a quello a prima firma Zan già approvato a largaalla Camera, c’è stato un passo avanti nelverso l’approvazione del provvedimento contro l’omotransfobia. La commissione Giustizia ha deciso che il disegno di legge già approvato a Montecitorio sarà discusso “da solo” e non accorpato agli altri disegni di legge, come invece volevano le forza di centrodestra, in modo da allungare il carico di lavoro e gli stessi tempi. Una decisione che è arrivatauno scontro in commissione, con l’attualeche si è spaccata: 12 voti favorevoli e 9 contrari (Lega, FdI e parte di Forza ...

Advertising

LegaSalvini : Antonio Suetta, Vescovo: «DDL Zan? Va a introdurre interventi educativi nell’ambito scolastico per promuovere la pr… - LegaSalvini : ??ASSURDO! La presidente di Arcilesbica Gramolino: «Con il DDL Zan criticare l’utero in affitto viene considerato o… - VittorioSgarbi : Il Ddl Zan? Il primo a essere condannato sarebbe proprio quel furbastro di Fedez… - womanliketay : RT @SirDistruggere: 'Con Il ddl Zan entrerà il gender nelle scuole!' 'Onorevole Meloni, cos'è il gender?' 'Ah, boh, non lo so.' Sipario. - lisameyerildra1 : Raga non ho tempo di leggere i giornali, uso questi cinque minuti per chiedervi: alla fine il ddl zan passa si o no?? A che punto siamo ??? -