Ddl Zan, Meloni: “Che cos’è il gender? Guardi, non l’ho mai capito bene” (Di giovedì 6 maggio 2021) VIDEO Tra i più fieri oppositori del Ddl Zan, la legge contro l’omotransfobia, c’è sicuramente Giorgia Meloni. Durante una conferenza stampa nella sede di Fratelli d’Italia, la presidente del partito dei “patrioti” ha dichiarato, rispondendo alla domanda di una giornalista, di non aver mai capito bene cosa vuol dire il termine gender: “E nemmeno quelli che lo sostengono, visto che ne propongono sempre di nuovi”, ha chiosato Meloni. Il video in poco tempo è diventato virale sui social, soprattutto tra chi contesta le sue posizioni, come a voler sottolineare che non conosce bene neppure i temi ai quali si oppone. Ascoltate qui. Oggi Giorgia Meloni dice che il ddl Zan “porterà il gender nelle scuole” e subito dopo a precisa domanda dice “Il ... Leggi su tpi (Di giovedì 6 maggio 2021) VIDEO Tra i più fieri oppositori del Ddl Zan, la legge contro l’omotransfobia, c’è sicuramente Giorgia. Durante una conferenza stampa nella sede di Fratelli d’Italia, la presidente del partito dei “patrioti” ha dichiarato, rispondendo alla domanda di una giornalista, di non aver maicosa vuol dire il termine: “E nemmeno quelli che lo sostengono, visto che ne propongono sempre di nuovi”, ha chiosato. Il video in poco tempo è diventato virale sui social, soprattutto tra chi contesta le sue posizioni, come a voler sottolineare che non conosceneppure i temi ai quali si oppone. Ascoltate qui. Oggi Giorgiadice che il ddl Zan “porterà ilnelle scuole” e subito dopo a precisa domanda dice “Il ...

Advertising

LegaSalvini : Antonio Suetta, Vescovo: «DDL Zan? Va a introdurre interventi educativi nell’ambito scolastico per promuovere la pr… - LegaSalvini : Stefania Pucciarelli, sottosegretario alla Difesa: ''È assordante il silenzio della sinistra sulle minacce di morte… - VittorioSgarbi : Il Ddl Zan? Il primo a essere condannato sarebbe proprio quel furbastro di Fedez… - generacomplotti : RT @ANNAQuercia: Alessandro Zan ad Accordi&Disaccordi (Nove): “Utero in affitto e adozioni gay nel ddl? Fake news per disorientare l’opinio… - salvatoredim : RT @LegaSalvini: Antonio Suetta, Vescovo: «DDL Zan? Va a introdurre interventi educativi nell’ambito scolastico per promuovere la propagand… -