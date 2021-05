Ddl Zan, la senatrice Maiorino (M5s): «L’alternativa proposta dal centrodestra umilia la comunità Lgbt» – L’intervista (Di giovedì 6 maggio 2021) Con 12 voti a favore e 9 contrari, la commissione Giustizia al Senato ha accolto la proposta di separare l’esame del Ddl Zan da quello di altri quattro provvedimenti. L’iniziativa è stata presa da Alessandra Maiorino, senatrice del Movimento 5 stelle e membro della seconda commissione di Palazzo Madama. «Serve a riaffermare un’ovvietà che il centrodestra negava: la centralità dell’esame in commissione Giustizia riguarda il testo del Ddl Zan già approvato alla Camera», spiega a Open. L’intento della senatrice e degli altri 11 senatori che hanno votato a favore della sua proposta è quello di sgomberare, da ogni possibile «equivoco» l’iter, già accidentato, che porterà all’approvazione del Ddl Zan. E se la discussione del provvedimento si impantanasse in commissione, «abbiamo pronte ... Leggi su open.online (Di giovedì 6 maggio 2021) Con 12 voti a favore e 9 contrari, la commissione Giustizia al Senato ha accolto ladi separare l’esame del Ddl Zan da quello di altri quattro provvedimenti. L’iniziativa è stata presa da Alessandradel Movimento 5 stelle e membro della seconda commissione di Palazzo Madama. «Serve a riaffermare un’ovvietà che ilnegava: la centralità dell’esame in commissione Giustizia riguarda il testo del Ddl Zan già approvato alla Camera», spiega a Open. L’intento dellae degli altri 11 senatori che hanno votato a favore della suaè quello di sgomberare, da ogni possibile «equivoco» l’iter, già accidentato, che porterà all’approvazione del Ddl Zan. E se la discussione del provvedimento si impantanasse in commissione, «abbiamo pronte ...

