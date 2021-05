Ddl Zan, che cosa dice la proposta di legge alternativa di Forza Italia e Lega – Il testo (Di giovedì 6 maggio 2021) La coalizione di centrodestra al governo ha depositato in Senato un testo unitario alternativo al ddl Zan. Proprio quando la discussione sul decreto in Commissione Giustizia era stata calendarizzata – a seguito di settimane di slittamenti – Lega e Forza Italia hanno avanzato una controproposta, supportata anche da Udc e Cambiamo. Il testo, composto da 3 articoli, è stato scritto su iniziativa dei senatori Licia Ronzulli, Matteo Salvini, Paola Binetti e Gaetano Quagliariello. Al primo articolo propone una modifica all’articolo 61 primo comma del codice penale, introducendo le aggravanti Legate a etnia, credo religioso, nazionalità, sesso, orientamento sessuale e disabilità. Gli altri due articoli, invece, descrivono «l’apparato repressivo, attraverso ... Leggi su open.online (Di giovedì 6 maggio 2021) La coalizione di centrodestra al governo ha depositato in Senato ununitario alternativo al ddl Zan. Proprio quando la discussione sul decreto in Commissione Giustizia era stata calendarizzata – a seguito di settimane di slittamenti –hanno avanzato una contro, supportata anche da Udc e Cambiamo. Il, composto da 3 articoli, è stato scritto su iniziativa dei senatori Licia Ronzulli, Matteo Salvini, Paola Binetti e Gaetano Quagliariello. Al primo articolo propone una modifica all’articolo 61 primo comma del copenale, introducendo le aggravantite a etnia, credo religioso, nazionalità, sesso, orientamento sessuale e disabilità. Gli altri due articoli, invece, descrivono «l’apparato repressivo, attraverso ...

LegaSalvini : Antonio Suetta, Vescovo: «DDL Zan? Va a introdurre interventi educativi nell’ambito scolastico per promuovere la pr… - LegaSalvini : ??ASSURDO! La presidente di Arcilesbica Gramolino: «Con il DDL Zan criticare l’utero in affitto viene considerato o… - VittorioSgarbi : Il Ddl Zan? Il primo a essere condannato sarebbe proprio quel furbastro di Fedez… - paoletta2869 : RT @LFacciato: @jacopocoghe Poi quando qualcuno mi spiegherà che c'entra il DDL Zan con la Festa dei Lavoratori... - Antigon25386936 : RT @CicRosina: il segreto per fare votare il DDL Zan alla Meloni e a Salvini è fargli leggere Zan al contrario -