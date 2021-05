DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni del 7 maggio: Sanem gelosa di Can, arriva Ayca (Di giovedì 6 maggio 2021) Quinto ed ultimo appuntamento settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno Ben ritrovati con un nuovo appuntamento dedicato agli spoiler dedicati alla soap opera turca DayDreamer – Le Ali del Sogno. Cosa accadrà nell’ultima puntata settimanale in onda venerdì 7 maggio 2021? Gli spoiler che arrivano direttamente dalla Turchia dicono che Nasim non rimarrà L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di giovedì 6 maggio 2021) Quinto ed ultimo appuntamento settimanale di– Le Ali delBen ritrovati con un nuovo appuntamento dedicato agli spoiler dedicati alla soap opera turca– Le Ali del. Cosa accadrà nell’ultima puntata settimanale in onda venerdì 72021? Gli spoiler cheno direttamente dalla Turchia dicono che Nasim non rimarrà L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Daydreamer - Le ali del sogno anticipazioni 6 maggio 2021: Sanem e Can alla ricerca di Arthur Capello… - froshani6 : RT @CanKalpli: ???A tra poco, ore 16:42 circa su #canale5 una nuova puntata di Daydreamer- le ali del sogno. Non mancate ???? #CanYaman #Ca… - PRosati1974 : RT @CanKalpli: ???A tra poco, ore 16:42 circa su #canale5 una nuova puntata di Daydreamer- le ali del sogno. Non mancate ???? #CanYaman #Ca… - Clariss89045393 : RT @CanKalpli: ???A tra poco, ore 16:42 circa su #canale5 una nuova puntata di Daydreamer- le ali del sogno. Non mancate ???? #CanYaman #Ca… -