(Di giovedì 6 maggio 2021) “Ringrazio l’Accademia del Cinema Italiano e la presidente Piera Detassis per questo. Ricevere questo riconoscimento mi riempie di emozione perché ho un grande rispetto per il nostro cinema che èstato e continua ad essere fonte di ispirazione per il cinema mondiale. E anche se il mio percorso mi ha portato all’incontro di culture ed esperienze artistiche diverse nel miomi sento”.le parole con le qualiringrazia l’Accademia del Cinema Italiano per il conferimento del2021, che le sarà consegnato durante la cerimonia della 66esima edizione del Premio l?11 maggio su Rai 1, nel corso della serata condotta da Carlo Conti. Sul ...

PremiDavid : #MonicaBellucci riceverà il David Speciale nel corso della Cerimonia di Premiazione della 66° edizione dei David di… - David speciale ai sanitari anti Covid - HuffPostItalia : David speciale a Monica Bellucci: 'Grazie, nel mio cuore sono sempre e solo italiana'

Il riconoscimento sarà assegnato il prossimo 11 maggio nell'ambito della cerimonia di premiazione in diretta in prima serata su Rai 1 condotta da Carlo Conti Monica Bellucci riceverà il David Speciale 2021 nel corso della 66esima edizione dei Premi David di Donatello.