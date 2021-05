Darboe, lacrime in tv: "Fuggito dall'Africa per inseguire il mio sogno" (Di giovedì 6 maggio 2021) ROMA - La Roma esce a testa alta dalla semifinale di ritorno di Europa League. La squadra di Paulo Fonseca ha battuto il Manchester United 3 - 2 grazie alle reti di Dzeko, Cristante e l'autogol di ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 6 maggio 2021) ROMA - La Roma esce a testa altaa semifinale di ritorno di Europa League. La squadra di Paulo Fonseca ha battuto il Manchester United 3 - 2 grazie alle reti di Dzeko, Cristante e l'autogol di ...

Darboe, lacrime in tv: "Fuggito dall'Africa per inseguire il mio sogno"
Le parole del giocatore giallorosso al termine del match contro il Manchester United: "Grazie alla casa famiglia che mi ha accolto quando sono arrivato in Italia. Noi giovani dobbiamo credere nei nost ...

La favola di Darboe: una luce nella buia primavera giallorossa
Ebrima Darboe: nella stagione in rosso della Roma, c'è una bella storia da raccontare. La Roma sta finendo in maniera molto preoccupante la stagione: dopo l'umiliazione in Europa League nella semifina ...

Al termine del match il giovaneè intervenuto ai microfoni delle emittenti ...Le parole del giocatore giallorosso al termine del match contro il Manchester United: "Grazie alla casa famiglia che mi ha accolto quando sono arrivato in Italia. Noi giovani dobbiamo credere nei nost ...Ebrima Darboe: nella stagione in rosso della Roma, c’è una bella storia da raccontare. La Roma sta finendo in maniera molto preoccupante la stagione: dopo l’umiliazione in Europa League nella semifina ...