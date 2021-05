D'Amico: 'Italiano al Napoli? Sì, è nato pronto' (Di giovedì 6 maggio 2021) Napoli - " Il calcio è la terza o quarta azienda italiana , paga le tasse come una società profit normale. Da una parte quindi si può fare una narrazione ma dall'altra il calcio è anche importante per ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 6 maggio 2021)- " Il calcio è la terza o quarta azienda italiana , paga le tasse come una società profit normale. Da una parte quindi si può fare una narrazione ma dall'altra il calcio è anche importante per ...

Advertising

gdetomaso : RT @frapietrella: Self confident. Sicuro di sé. De Jong è quello che ti aspetti. Capisce l’italiano, si esprime inglese. “In campo nessun a… - ilnapolionline : D' Amico, ag: 'Italiano è nato pronto; il Napoli in Champions ci va!' - - frapietrella : Self confident. Sicuro di sé. De Jong è quello che ti aspetti. Capisce l’italiano, si esprime inglese. “In campo ne… - RosanaAlmeida71 : @sedoardo74 Grazie mille! Ricambio gentilissimo amico! Che sia un giovedì di pace, Salute e allegria a te e famigli… - sandravanp : @lupettomannari Buongiorno il mio amico italiano! -