"Dalla Rai non c'è stata censura ma poca chiarezza", dice Fedeli (Di giovedì 6 maggio 2021) "Non ho apprezzato il modo in cui il direttore di RaiTre Franco Di Mare ha raccontato i fatti", dice la capogruppo Pd in Vigilanza Rai Valeria Fedeli in relazione al caso Fedez alla Festa del Primo maggio. "Intanto ha preso una parte tutta accusatoria nei confronti di Fedez. La mia prima reazione è stata: 'Allora vada a fare denuncia alla procura, perché dice che le dichiarazioni del rapper hanno fatto un danno internazionale alla Rai'. Lui non ha spiegato chi era al telefono a fare tutto quel dibattito con anche gli altri presentatori. Perché quella persona ha detto che bisogna rispettare un 'sistema'? Quale 'sistema'? E perché quella persona ha chiesto alla vice direttrice di intervenire, in proprio, perché la Rai non c'entrava. Ci sono state pressioni quindi, non censura".

