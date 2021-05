Dal fumetto alla musica, ‘Quanto tutto diventò blu’ di Baronciani diventa un disco (Di giovedì 6 maggio 2021) Dal fumetto alla musica. E quello che è successo a ‘Quando tutto diventò blu’, la graphic novel di Alessandro Baronciani e pubblicata da Bao Publishing che è diventata un disco grazie alla collaborazione di Corrado Nuccini dei Giardini di Mirò e alle voci di Ilariuni dei Gomma, Her Skin e Verano. L’album, che esce il 7 maggio per La Tempesta Dischi, parla di attacchi di panico e di una paura comune a molte persone, che porta a chiederci sempre più spesso come stiamo veramente, cosa ci fa stare male, cosa ci fa stare bene. tutto è nato dal concerto/spettacolo tratto dal fumetto ‘Quando tutto diventò blu’ che ha coinvolto ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 6 maggio 2021) Dal. E quello che è successo a ‘Quando, la graphic novel di Alessandroe pubblicata da Bao Publishing che èta ungraziecollaborazione di Corrado Nuccini dei Giardini di Mirò e alle voci di Ilariuni dei Gomma, Her Skin e Verano. L’album, che esce il 7 maggio per La Tempesta Dischi, parla di attacchi di panico e di una paura comune a molte persone, che porta a chiederci sempre più spesso come stiamo veramente, cosa ci fa stare male, cosa ci fa stare bene.è nato dal concerto/spettacolo tratto dal‘Quandoche ha coinvolto ...

