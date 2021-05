Dal 10 maggio al via la campagna vaccinale per gli over 50

(Di giovedì 6 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – A partire dal prossimo 10, la Struttura Commissariale per l’emergenza Covid-19 ha disposto l’avvio delle prenotazioni per la somministrazione anche per gli50 del vaccino anti-Covid-19, ovvero fino ai nati nel 1971. “Questa apertura avrà carattere di gradualità ed è suffragata dal buon andamento delladi somministrazione su scala nazionale delle categorie prioritarie,80 e fragili, riportate nell’ordinanza n. 6 del 9 aprile 2021”, sottolinea la Struttura Commissariale.Le prenotazione per i cittadini50 verranno recepite “ferma restando la priorità per le persone affette da patologie o situazioni di compromissione immunologica che possono aumentare il rischio di sviluppare forme severe di Covid-19 (comorbidità), seppur senza quella connotazione di ...

Advertising

MetaErmal : Dal 20 maggio al cinema ci sarà Morrison. Ho fatto un piccolo cameo. ??@Tiromancino - borghi_claudio : Qui qualcuno non ha ancora capito che (grazie a noi, ma vabbè) già dal 26 Aprile scorso si può liberamente girare i… - AntoVitiello : La #SerieA 2021/22 comincerà il prossimo 22 agosto, con conclusione il 22 maggio 2022. Pausa natalizia dal 23 dicem… - Il_Mezzogiorno : “L’ Annuncio a Maria”, al Teatro Ghione dal 22 al 23 maggio il dramma medievale di Claudel riletto da Davide Forte - FinestreArte : Dal 7 maggio al 15 agosto 2021, il PAFF! Palazzo Arti Fumetto Friuli di Pordenone ospita la mostra “Manara Secret G… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal maggio

Agenzia ANSA

... la gara italiana di auto d'epoca più charmant e ricca di storia, che quest'anno si disputerà6 all'8, con la partenza ufficiale da Milano giovedì 7 per l'esclusiva parata inaugurale nel ..., la fiamma olimpica è al suo quarantatreesimo giorno di cammino ed ha attraversato 19 ... Costruito tra il 1609 e il 1613signore Nagatsune Sagara, è stato considerato un protettore della ...A partire da lunedì prossimo partiranno le prenotazioni in tutta Italia per le vaccinazioni degli over 50, dunque per tutti coloro che sono nati fino al 1971. E’ quanto ha disposto la struttura del Co ...Cala ulteriormente l'incidenza dei nuovi casi Covid in Piemonte, nella settimana dal 26 aprile al 2 maggio, e l'Rt puntuale, passato da 0.78 a 0.84, resta "significativamente" inferiore a 1. (ANSA) ...