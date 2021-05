Dai Rafale all’Eni | serve un nuovo asse Roma-Parigi Firmato Jean

Leggi su formiche

(Di giovedì 6 maggio 2021) Le relazioni politiche ed economiche fra l’Italia e la Francia sono state sempre complesse, variabili nel tempo, influenzate dai contesti esterni: transatlantico, europeo e mediterraneo. Oggi, risentono anche delle preoccupazioni per la crescente presenza asiatica nel Mediterraneo e in Africa. Storicamente, i francesi non sono solo “italiani dai modi più gentili”. Hanno un solido Stato e, come afferma Sergiono, sono costantemente alla ricerca di un “modello perduto”. Lo perseguono con la realpolitik e con il business. Con la Germania, in Francia domina la gelosia. Con l’Italia, la competizione. La Francia vuole dettare le sue regole all’Europa. Non può farlo senza dominare politicamente ed economicamente l’Italia. Dopo l’unità italiana, la Francia – che l’aveva facilitata intervenendo contro l’Austria nel 1859 – si sentì frustrata. Cercò di destabilizzare il ...