Dai pagliacci al calcioscommesse | mai amici | Mou e Conte ora si ritrovano sull' asse Milano - Roma

(Di giovedì 6 maggio 2021) di Mattia Todisco Antonioassicura che tutto si è appianato, ma i contrasti con José Mourinho sono stati violenti e reiterati, sebbene concentrati in un lasso di tempo abbastanza breve. Tutto ...

Advertising

Laura79750743 : @Gazzettino Ma feste dell'Inter, macello in spiaggia e fuori dai bar vanno bene. Pagliacci - thewaterflea : RT @SuperElis2: @blu_mirtillo Dai vertici è arrivato il messaggio che la malattia fosse praticamente incurabile e il gregge si è adeguato.… - saponetta15 : @ritadallachiesa @piersileri dài Rita, ma tu credi ancora a questi pagliacci? - Slim94383992 : @FBiasin Vabbé ma dai pagliacci che governano il nostro calcio, non ci si può che aspettare pagliacciate - sempreaDx : @mirkonicolino Noooo la super lega rovina il sogno di ogni bambino.... ma dai... super mega pagliacci. La faremo ec… -

Ultime Notizie dalla rete : Dai pagliacci

Quotidiano.net

Passata la sfida, Mourinho parla di "a bordo campo", Conte di "demenza senile da parte di una persona che aveva lui quei comportamenti e che continua a guardare qui anche dopo essersene ......vi facevano la figura dei? Correvano dietro alle gonnelle. Si profondevano in inchini, si scappellavano ogni due per tre? 'Che bella biondina!'? 'Che bella signorina!'... Mandavano baci...di Mattia Todisco. Antonio Conte assicura che tutto si è appianato, ma i contrasti con José Mourinho sono stati violenti (verbalmente parlando) e reiterati, sebbene concentrati ...Entro il 31 maggio la regione Emilia Romagna autorizzerà la vaccinazione anti-Covid per i luoghi di lavoro. Già oltre il 30% di cittadini ha ricevuto la prima dose, e siamo tra le regioni che le utili ...