Da Moderna la notizia che rincuora: “Il richiamo funziona sulle varianti sudafricana e brasiliana” (Di giovedì 6 maggio 2021) Moderna fa tirare un sospiro di sollievo che in questo momento è una boccata di aria pura. L’azienda annuncia trionfale che, «nei partecipanti a studi clinici precedentemente vaccinati, una singola dose del suo vaccino ha aumentato i titoli neutralizzanti contro Sars-CoV-2. E contro due varianti preoccupanti: la sudafricana e quella brasiliana». Moderna e varianti, il richiamo del vaccino funziona su quella sudafricana e brasiliana La bella notizia arriva da una nota diramata dall’azienda Moderna. Che riferisce dunque i primi risultati di uno studio clinico in corso. Una ricerca nella quale l’impresa statunitense che opera nel campo delle biotecnologie, particolarmente attiva ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 6 maggio 2021)fa tirare un sospiro di sollievo che in questo momento è una boccata di aria pura. L’azienda annuncia trionfale che, «nei partecipanti a studi clinici precedentemente vaccinati, una singola dose del suo vaccino ha aumentato i titoli neutralizzanti contro Sars-CoV-2. E contro duepreoccupanti: lae quella»., ildel vaccinosu quellaLa bellaarriva da una nota diramata dall’azienda. Che riferisce dunque i primi risultati di uno studio clinico in corso. Una ricerca nella quale l’impresa statunitense che opera nel campo delle biotecnologie, particolarmente attiva ...

Advertising

newsbiella : Vaccini, in arrivo domani altre 1000 dosi di Moderna alla Farmacia dell'Ospedale - M_B_Med : RT @stefaniaconti: ?? Una ottima notizia per i vaccini Pfizer e Moderna Sembra che proteggano bene dalla variante B.1.351 - discutiamo : Detta così potrebbe aumentare dubbi di chi non fa #Pfizer. Dott. @RobertoBurioni, la notizia è ottima solo per chi… - FranceskoNew : RT @stefaniaconti: ?? Una ottima notizia per i vaccini Pfizer e Moderna Sembra che proteggano bene dalla variante B.1.351 - tiziana23533223 : RT @Giul_Granato: La decisione degli USA ???? di sostenere la sospensione dei brevetti sui vaccini è una gran bella notizia per la maggioranz… -