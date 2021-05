Da lunedì partiranno le prenotazioni in tutta Italia per le vaccinazioni degli over 50. Oltre 22milioni le dosi finora somministrate (Di giovedì 6 maggio 2021) A partire da lunedì prossimo partiranno le prenotazioni in tutta Italia per le vaccinazioni degli over 50, dunque per tutti coloro che sono nati fino al 1971. Ad annunciarlo oggi è stato il Commissario per l’Emergenza Covid-19, Francesco Paolo Figliulo, sottolineando che si tratterà di un’apertura “graduale” resa possibile “dal buon andamento delle somministrazioni su scala nazionale delle categorie prioritarie, over 80 e fragili, riportate nell’ordinanza n. 6 del 9 aprile 2021”. Le prenotazioni per gli over 50, spiega la struttura del Commissario, dovranno avvenire tramite i portali delle singole regioni e verranno recepite “ferma restando la priorità per le persone affette da patologie o situazioni ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 6 maggio 2021) A partire daprossimoleinper le50, dunque per tutti coloro che sono nati fino al 1971. Ad annunciarlo oggi è stato il Commissario per l’Emergenza Covid-19, Francesco Paolo Figliulo, sottolineando che si tratterà di un’apertura “graduale” resa possibile “dal buon andamento delle somministrazioni su scala nazionale delle categorie prioritarie,80 e fragili, riportate nell’ordinanza n. 6 del 9 aprile 2021”. Leper gli50, spiega la struttura del Commissario, dovranno avvenire tramite i portali delle singole regioni e verranno recepite “ferma restando la priorità per le persone affette da patologie o situazioni ...

Advertising

rtl1025 : ??A partire da lunedì prossimo partiranno le prenotazioni in tutta Italia per le #vaccinazioni degli #over50, dunque… - Agenzia_Ansa : Da lunedì prossimo partiranno le prenotazioni in tutta Italia per le vaccinazioni degli over 50, dunque per tutti c… - AngeloR54671811 : RT @Agenzia_Ansa: Da lunedì prossimo partiranno le prenotazioni in tutta Italia per le vaccinazioni degli over 50, dunque per tutti coloro… - LaCiuraRaffaele : RT @lucianoghelfi: #Figliuolo: a partire da lunedì partiranno le prenotazioni in tutta #Italia per le #vaccinazioni degli over 50 (i nati f… - GiuliaOhara : RT @lucianoghelfi: #Figliuolo: a partire da lunedì partiranno le prenotazioni in tutta #Italia per le #vaccinazioni degli over 50 (i nati f… -