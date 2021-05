Da lunedì 10 maggio apriranno le prenotazioni per la vaccinazione contro il coronavirus alle persone dai 50 anni in su (Di giovedì 6 maggio 2021) Il commissario straordinario per la gestione dell’emergenza coronavirus, Francesco Paolo Figliuolo, ha annunciato che da lunedì 10 maggio apriranno le prenotazioni per la vaccinazione contro il coronavirus delle persone che hanno dai 50 anni in su, ovvero quelle nate fino Leggi su ilpost (Di giovedì 6 maggio 2021) Il commissario straordinario per la gestione dell’emergenza, Francesco Paolo Figliuolo, ha annunciato che da10leper laildelleche hanno dai 50in su, ovvero quelle nate fino

Ultime Notizie dalla rete : lunedì maggio Vaccini, da lunedì via alle prenotazioni per gli over 50 in tutta Italia A partire da lunedì prossimo 10 maggio partiranno le prenotazioni in tutta Italia per le vaccinazioni degli over 50, dunque per tutti coloro che sono nati fino al 1971 . È quanto ha disposto la struttura del ...

